أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير غالوب العالمي للمشاعر لعام 2021 عن تزايد معدلات الغضب سنويا في أوروبا.

وتصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر غضبا في أوروبا، حيث تشير إحصاءات غالوب إلى أن 48 في المئة من الشعب التركي تنتابه حالات غضب خلال اليوم، لتتفوق بهذا عن سائر الدول الأوروبية بفارق كبير.

وجاءت شمال مقدونيا في المرتبة الثانية، حيث أن 26 في المئة من الشعب يشعر بالغضب خلال اليوم.

وجاءت مالطا من بين أعلى دول الاتحاد الأوروبي في معدلات الغضب بواقع 24 في المئة.

وبلغت هذه النسبة 21 في المئة في ألمانيا و19 في المئة في فرنسا و13 في المئة في بلجيكا.

وعلى الصعيد الآخر سجلت فنلندا أقل معدلات غضب بنسبة بلغت 5 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة 6 في المئة في إستونيا و8 في المئة في كل من هولندا والبرتغال.

هذا وتصدرت تركيا قائمة الأكثر تعاسة، بحسب تقرير السعادة العالمي، بحصولها على 4.7 نقطة من أصل 10 نقاط.

وسجلت الدول المجاورة لتركيا ومن بينها العراق وإيران تقييما أعلى من تركيا التي تخلفت عن كل من أوكرانيا وفنزويلا والجزائر وبنغلاديش والكونغو والسنغال.