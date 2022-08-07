أنقرة (زمان التركية) – بلغ إجمالي نفقات هيئة الشؤون الدينية التركية 9 مليار و897 مليون و193 ألف ليرة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتضمنت هذه الميزانية نفقات خدمات دينية وخدمات تعليمية غير نظامية بقيمة 9.6 مليار ليرة، بينما بلغت نفقات “برنامج الإدارة والدعم” نحو 204 مليون و648 ألف ليرة.

وتشير هذه الأرقام إلى إنفاق 70 في المئة من مخصصات برنامج الخدمات الدينية والتربية الدينية غير النظامية خلال النصف الأول من العام.

وفي النصف الأول من العام الماضي بلغت نفقات الموظفين 5.2 مليار ليرة ألا إنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 8.1 مليار ليرة ما يعكس زيادة بنحو 53 في المئة في نفقات الموظفين.

وارتفع نصيب نفقات الأوقاف والجمعيات المصنفة “كمؤسسات غير ربحية” إلى 38 مليون و617 ألف ليرة بعدما بلغت 2 مليون ليرة خلال النصف الأول من عام 2021.

هذا وعكست الإحصاءات تحويل 2 مليون و216 ألف ليرة لخزانة الشؤون الدينية بالخارج خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتقول تقارير تركية إن هيئة الشؤون الدينية التي تدير مساجد خارج البلاد، متورطة في التجسس على المعارضين، تفوق ميزانيتها عدة وزارات مجتمعة.