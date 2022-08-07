أنقرة (زمان التركية) – هاجم رئيس حزب السعادة التركي، تمال كارامولا أوغلو، حكومة حزب العدالة والتنمية.

كارامولا أوغلو قال في تغريدة على تويتر، إن “الحكومة أفلست بكل مؤسساتها، والآن تعاني من فشل عضوي متعدد”.

وأكد كارامولا أوغلو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “لا يمكنه أن يوقف الاتجاه السيئ الذي تسير فيه البلاد”. في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، على وقع ارتفاع التضخم إلى 79.6.

وأضاف كارامولا أوغلو، مهاجما مؤسسات الدولة: “البنك المركزي التركي لا يمكنه الاحتفاظ بقيمة الأموال، ووزير المالية لا يمكنه الحد من التضخم، وهيئة الإحصاء التركي لا تستطيع شرح البيانات بشكل صحيح، فالمؤسسات جمعيها أصبحت مفلسة”.