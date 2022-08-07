أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والي أغبابا، إن نظام الودائع بالعملة المحلية المحمية بالدولار، والتي يشجع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان، أضاف 150 ألف مليونيرا جديدا في تركيا.

ووفق النظام الجديد يحصل المودعين على فوائد وفق الفارق بين قيمة الليرة والدولار، يوم الإيداع والسحب.

وأوضح أغبابا، الذي يفحص بيانات القطاع المصرفي الشهرية لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، أن نظام الإيداع المحمي بالعملة، والذي يفيد الأغنياء على حساب الموظفين بالحد الأدنى والتجار والمزارعين، أوجد 150 ألف مليونير جديد في البلاد.

وأضاف أغبابا أنه اعتبارًا من ديسمبر 2021، بلغ عدد أصحاب الملايين الذين لديهم مليون ليرة أو أكثر في حساباتهم 521 ألفًا 609، بينما ارتفع هذا العدد إلى 671 ألفًا و 914 في الأشهر الستة التي تم فيها تطبيق نظام الإيداع المحمي بالعملة.

وأشار أغبابا إلى أن “عدم المساواة في الدخل منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، أدى أيضًا إلى زيادة عدد أصحاب الملايين، حيث زاد عدد أصحاب الملايين بنسبة 323 في المائة وودائع أصحاب الملايين بنسبة 339 في المائة في هذه السنوات الأربع”.

وتابع أغبابا: “وبحسب البيانات، فبينما بلغ عدد أصحاب الحسابات البالغة مليون ليرة تركية فأكثر في البنوك 158 ألفًا و 482 شخصًا في يونيو 2018، ارتفع هذا الرقم إلى 671 ألفًا 914 اعتبارًا من يونيو 2022.

وبعد 4 سنوات وصل إجمالي قيمة ودائع أصحاب الملايين إلى 4 تريليون و 490 مليار ليرة. في يونيو 2018، بلغ إجمالي قيمة ودائع أصحاب الملايين 1 تريليون و 22 مليار ليرة”.