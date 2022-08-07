أنقرة (زمان التركية) – لفتت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إلى القلق متزايد في الغرب بشأن تعميق علاقات تركيا مع روسيا.

صحيفة فاينانشيال تايمز، تناولت الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة في سوتشي.

وقال ستة مسؤولين غربيين للصحيفة إنه هناك قلقا بشأن الاتفاق بين الأتراك والروس، على توسيع التعاون في التجارة والطاقة.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التعاون التركي الروسي يخضع للمراقبة، خاصة في ظل الخوف من أن تصبح تركيا “بشكل متزايد” منصة للتجارة مع روسيا.

ووصف مسؤول آخر سلوك تركيا تجاه روسيا بأنه “انتهازي للغاية”، مشيرا إلى أن الغرب يحاول نقل مخاوفهم لتركيا.

وأكد مسؤول غربي كبير للصحيفة، أن الدول التي تفرض عقوبات على روسيا يمكن أن تتخذ إجراءات ضد أنقرة من خلال حث الشركات الغربية على الانسحاب من علاقاتها في تركيا أو تقليص علاقاتها مع تركيا، في ظل الخطر الذي يمثله توسع تركيا في عملياتها.

وفي تقرير فاينانشيال تايمز، بينما ذُكر أن العقوبات المحتملة ضد تركيا ستؤدي إلى انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، فقد تم اقتراح اتخاذبعض الدول الأعضاء إجراءات مثل وضع قيود على تمويل التجارة، أو قد يجبرون شركات مالية كبيرة على خفض التمويل للشركات التركية.