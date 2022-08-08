أنقرة (زمان التركية) – أدانت تركيا في اليوم الثالث للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الغارات الإسرائيلية.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي.

وزارة الخارجية التركية، أصدرت مساء الأحد بيانا أدانت فيه الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة منذ يوم الجمعة واقتحام المسجد الأقصى.

وقال البيان التركي أنه بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة في أغسطس، والتي تسببت في مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال، فقد داهمت أمس الأحد جماعات يهودية متعصبة المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف البيان: “ندين بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين ومحاولات العبادة في المسجد الأقصى”.

وأكد البيان أن الأعمال الاستفزازية المذكورة أعلاه، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا للوضع الراهن في الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ستزيد من تصعيد التوتر في المنطقة.

وكررت الحكومة التركية دعوتها لتل أبيب بعدم السماح لمثل هذه الأعمال التي تستهدف مكانة وروحانية الحرم.

وجاء البيان قبل ساعات من إعلان التوصل إلى هدنة برعاية مصرية، بين تل أبيب وحركة الجهاد الإسلامي.

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