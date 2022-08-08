أنقرة (زمان التركية) – انتقد الاقتصادي التركي، سلجوق جشر، السياسة المالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، مفيدا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وأوضح جشر أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة حاجز العشرين ليرة اعتبارا من نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر القادم.

ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا، اليوم الاثنين 17.96 ليرة تركية.

واعتبر جشر أن تركيا ستواجه شتاء صعبًا، قائلا: “بالنظر إلى التحركات في سعر الصرف فإن الأجواء القارسة بدأت بالفعل، واعتقد أن سعر الدولار قد يقترب من 30 ليرة بفعل تأثير التضخم وحده”.

وأضاف جشر أن سعر صرف الدولار سيواصل الارتفاع خلال المرحلة المقبلة إذا لم تتغير السياسة المالية المتبعة حاليا.

أضاف قائلا: “هذا الوضع يعيد للأذهان الخامس من أبريل/ نيسان عام 1994 حينما عايشنا زيادات بلغت الأربعة أضعاف. فجأة ارتفع سعر الدولار من 17 ليرة إلى 60 -70 ليرة. آمل ألا يحدث شيء كهذا، لكنهم لم يدركوا بعض أن هذا الوضع لن يُدار بالسياسات المالية وحدها. لا يمكنك إدارة الوضع بالتصريحات والانطباعات العامة”.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن انعكاس معدلات التضخم على سعر الصرف سترفعه إلى 30 -35 ليرة.

ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا 79.6 بالمئة.