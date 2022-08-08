أنقرة (زمان التركية) – تلقت وزارة الداخلية في تركيا، طلبا بتأسيس حزب سياسي جديد، يحمل اسم “حزب اليسار القومي”.

الحزب الذي تقدم الصحفي التركي، حسين ألباي، بطلب للموافقة عليه، سيكون اسمه المختصر “اليسار الوطني”، وسيتولى رئاسته ألباي، الذي كان آخر زعيم لحزب الشعب اليساري الديمقراطي الذي أسسه رهشان أجاويد.

وكان ألباي أيضًا مرشحًا لرئاسة مؤتمر حزب اليسار الديمقراطي (DSP) في عام 2019.

وسيجمع حزب اليسار القومي، معارضو حزب اليسار الديمقراطي.

ألباي أشار إلى أن حزبهم لديه 60 عضوًا مؤسسًا، وصرح أنهم في وضع يسمح لهم حاليًا بتعليق لافتاتهم في 30 مقاطعة، وأنهم يهدفون إلى خوض انتخابات يونيو 2023.