أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إنه تلقى دعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو لزيارة تركيا.

وأوضح قديروف أن الدعوة تمت خلال مؤتمر سوتشي الذي عقد بين الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار قديروف إلى أنه قبل دعوة تركيا وسيزور البلاد قريبا.

وأضاف الزعيم الشيشاني: “خلال الاجتماع المباشر بين بوتين وأردوغان، التقيت شخصيًا بوزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان. كان لدينا اجتماع غير رسمي غني ومثمر، حيث توصلنا إلى وجهة نظر مشتركة حول الحاجة إلى إقامة تعاون وثيق حول مختلف القضايا بين تركيا وجمهورية الشيشان”.

وأكد قديروف أن من ناحية التاريخ، يتربط الشعبين ارتباطًا وثيقًا، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من الإثنية الشيشانية يعيشون في تركيا.

وذكر قديروف أن تشافوش أوغلو أعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع غير الرسمي بداية لمزيد من تطوير العلاقات وإقامة الاتصالات.

وفي سياق منفصل، وصف قديروف غزو روسيا لأوكرانيا بأنه “حرب من أجل الخير” و “حرب من أجل سعادة الناس”. تشارك عناصر شيشانية في الحرب بجانب الجيش الروسي.