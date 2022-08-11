أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن الحكومة تجري مفاوضات فنية مع الجانب السعودي، لجذب 20 مليار دولار.

وذكر مصدر من وزارة الخزانة والمالية التركية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محادثات جرت بين أنقرة والسعودية بشأن تدفق 20 مليار دولار لتعزيز احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي.

وفي سياق منفصل، قال المصدر إن تحويلاً تمويلياً بقيمة 7 مليارات دولار قد تحقق من روسيا إلى تركيا.

وكان محافظ البنك المركزي السابق هاكان كارا، لفت إلى أن هناك زيادة قدرها 7.3 مليار دولار في الاحتياطيات.

ووفقًا لمسؤولين أتراك كبار تحدثوا إلى وكالة بلومبرج، أرسلت شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة حوالي 5 مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى فرعها التركي.

وقال المصدر إن تركيا تتوقع تدفقات مماثلة من الإمارات العربية المتحدة وقطر.