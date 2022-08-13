أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، إن حزبه عندما يتولى الحكم، سيأتي بكل القواعد الديمقراطية التي نص عليها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كيليتشدارأوغلو أن الوقت الحالي هو أقرب وقت لوصول حزب الشعب الجمهوري إلى الحكم، وأن الإرث الذي سيتركه هذا الحزب لتاريخ العالم سيكون استبدال الحكم الاستبدادي بأساليب ديمقراطية.

وأضاف زعيم المعارضة: “نريد أن تكون جميع المكاسب الديمقراطية المتوخاة في الدول الديمقراطية في تركيا أيضا. نحن بلد يستحق ديمقراطية من الدرجة الأولى”.

وتابع كيليتشدارأوغلو: “واجهتنا مشاكل كثيرة، لكننا نريد الآن التخلص من مشاكلنا. نريد أن ننظر إلى المستقبل بثقة. نريد تركيا حيث لا يتم تهميش أحد بسبب عقيدته وهويته وأسلوب حياته:,

وأكد كيليتشدارأوغلو أن حزب الشعب الجمهوري يكافح ليكون جزءًا من العالم المتحضر، وهو بعيدًا عن الخطابات الكلاسيكية القديمة.

وأشار زعيم المعارضة إلى أن تركيا من قبل قدمت مثالا يحتذى به لكل الأمم المضطهدة، وشباب هذه الأمم يحملون حاليا مصطفى كمال أتاتورك.