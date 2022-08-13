أنقرة (زمان التركية) – زغم وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، أن نموذج الاقتصاد الذي تتبناه حكومة حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي، سيؤتي ثماره.

يأتي ذلك بينما قفز التضخم النقدي إلى نحو 80 بالمئة، ويقترب الدولار في تركيا من 18 ليرة.

نبطي قال عبر تويتر، إن الحكومة التركية قادرة على تنمية الوطن وتحقيق الرفاهية لمواطنيه.

وأضاف نبطي: “نموذج الاقتصاد التركي الخاص بنا، الذي يركز على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف، سيستمر في تحقيق ثماره غدًا كما فعل اليوم”.

وتأثر الاقتصاد في تركيا، منذ خفض البنك المركزي قيمة الفائدة.

وصرح الوزير أنه في يونيو، عندما أصبحت الظروف الاقتصادية على نطاق عالمي صعبة، تجاوز الإنتاج الصناعي في تركيا توقعات السوق، وزاد بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، مضيفًا أن الزيادة في الإنتاج الصناعي في الربع الثاني كانت 9.4 في المائة.

وأشار نبطي إلى أن استمرار التوقعات القوية في إنتاج السلع الرأسمالية يشير إلى زيادة في إمكانات الإنتاج، لا سيما في استثمارات الآلات والمعدات، وأن النظرة المستقبلية الإيجابية في مؤشرات دوران قطاعي التجارة والخدمات ومبيعات التجزئة عززت بشكل أكبر قوة الإنتاج الصناعي و النمو القوي الذي توقعوه للربع الثاني.