أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، إمرة أوسلو، إن عناصر الشرطة سرقت مبلغ 4 آلاف دولار من منزل طبيب أسنان يدعى فرحات أوزهان في ولاية أضنة، خلال مداهمة منزله.

قال أوسلز: “شرطة أضنة أصبحت تسرق بشكل رسمي. عندما تأتي الشرطة لمنازلكم لا تثقوا بهم، فسيسرقون ممتلكاتكم القيمة”.

جدير بالذكر أن أوزهان تم اعتقاله صباح الأمس أثناء مداهمة قوات الأمن لمنزله، حيث توجه له السلطات تهمة الانتماء لحركة الخدمة، و”تدريب الطلاب” واستخدام “تطبيق بيلوك”.

أوزهان، نفى الاتهامات الموجهة إليه أثناء استجوابه في مركز الشرطة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.

يذكر أنه بموجب تهمة الانتماء لحركة الخدمة، تم اعتقال وفصل المئات في تركيا بشكل تعسفي، عقب محولة انقلاب عام 2016.