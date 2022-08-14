أنقرة (زمان التركية) – تراجعت مبيعات السيارات المستعملة في تركيا خلال شهر يوليو/ تموز بنحو 45 في المئة مقارنة بالشهر السابق، لكنها حافظت مع ذلك على أسعارها المرتفعة.

وتشير البيانات الواردة في تقرير سوق السيارات المستعملالذي أعدته وكالة الأناضول إلى أنه تم بيع 102 ألف و806 سيارة مستعملة بسوق السيارات الشخصية والسيارات التجارية الخفيفة خلال شهر يوليو/ تموز.

وتعكس هذه الإحصاءات تراجعا بنحو 41 في المئة، مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الأخيرة.

وشهد شهر يوليو/ تموز المنصرم طرح 284 ألف و87 سيارة للبيع بتراجع بنحو 19 في المئة في عدد السيارات المعلن عنها. وتم بيع 36 في المئة من هذه السيارات. وعلى الرغم من التراجع في المبيعات فإن أسعار السيارات المستعملة لم تسجل تغيير ملحوظ بالنسبة للشهر السابق.

وتراجع إنتاج السيارات بسبب أزمة إنتاج الرقائق الإلكترونية، وهو ما أسفر عن ارتفاع الأسعار بفعل تزايد الطلب.

ويزيد الارتفاع الجنوني في سعر الصرف أمام الليرة، والضرائب الإضافية كضريبة الاستهلاك الخاص، من صعوبة امتلاك سيارة حديثة.

ومع تزايد مطالب المواطنين بخفض ضريبة الاستهلاك الخاص، صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، أن الحزب سيزيل الضريبة في قطاعات المركبات الأكثر طلبا في تركيا حال توليه الحكم.

وطالب كيليجدار أوغلو المواطنين بإرجاء شراء السيارات، متعهدا بخفض سعر السيارات لتعادل السيارة الحديثة سعر السيارة المستعملة.