أنقرة (زمان التركية)ــ قدمت تركيا التعزية في ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين في مصر، الذي راح ضحيته العشرات.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، “علمنا ببالغ الحزن أن عشرات الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا في حريق اندلع، بكنيسة أبو سيفين بالجيزة بمصر”.

وعبر في البيان عن التعازي “لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الحادث ولشعب ودولة مصر الشقيقة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وفي بيان أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت اليوم وفاة 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين في حريق شب في كنيسة أبي سيفين بالجيزة غربي العاصمة القاهرة.