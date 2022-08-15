أنقرة (زمان التركية) – انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، واتهمه بالجمع بين السياسة والعنف.

حزب الديمقراطية والتقدم عقد مؤتمرا في يوزجات، بمشاركة العديد من الشباب بجانب كبار السن من المتقاعدين.

وقبيل المؤتمر عقدت فرقة محلية عرضا موسيقيا، تخلله هتافات الشباب المشاركين بعبارات “علي باباجان أمل الشباب”.

وفي كلمته خلال المؤتمر أفاد باباجان الذي حضر بملابس رياضية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يراقب تحركات حزب الديمقراطية والتقدم.

وقال: “أعينهم وأذهانهم منصبة علينا. يريدون منعنا، لكننا سنهدم السدود وسنقود البلاد”.

ووجه باباجان انتقادات إلى رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي الحليف الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، على خلفية الاعتداءات المتزايدة ضد الحزب مؤخرا، قائلا: “يضع قدم في السياسة وقدم في العنف”.

هذا وهاجم نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في كلمته أيضا السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، وأسفرت عن تراجع قيمة الليرة بشكل كبير أمام العملات الأجنبية وبلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية.

حزب باباجان اشتكى من عدم تخصيص اللوحات الترويجية التي طلبها الحزب في بلدة يوزجات ومحيطها للترويج للمؤتمر.