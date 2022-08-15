أنقرة (زمان التركية) – أثار خبير التسونامي في منظمة اليونسكو، برناردو ألياجا، تحذيرات مرعبة بشأن تسونامي عنيف سيضرب مدينة إسطنبول ومدن أخرى على البحر الأبيض المتوسط.

ويشهد الطقس تغيرات بمرور الوقت بفعل أزمة المناخ العالمية، حيث يعاني الناس حول العالم من تزايد شدة الأمطار، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة بجانب تحول الفصول المناخية.

وفي ظل الأوقات التي تسجل فيها أوروبا درجات حرارة شديدة الارتفاع، أطلق ألياجا تحذيرات مرعبة بشأن تركيا.

وفي حديثه بشأن المدن التي ستشهد تسونامي عنيف خلال 30 عاما، توقع ألياجا أن تطال موجات التسونامي تلك كل من مارسيليا والإسكندرية وإسطنبول.

ودفعت تحذيرات سابقة، منظمات عالمية إلى اتخاذ إجراءات بهذا الصدد، حيث أطلق اليونيسكو برنامجا جديدا لتأهيل المدن والقرى المهددة بخطر التسونامي حتى عام 2030.

هذا وشدد ألياجا على ضرورة استعداد دول البحر المتوسط، مفيدا أن هناك تهاون بشأن خطر التسونامي، غير أن هذا الخطر ليس بسيطا مثلما يتوقع البعض.