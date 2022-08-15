أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تركيا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في معدلات التضخم الغذائي.

وبلغت معدلات التضخم الغذائي في تركيا تسعة أضعاف متوسطها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تصدرت تركيا أوروبا في معدلات التضخم المرتفعة

وجاءت ضمن الدول العشرة الأولى عالميا في ارتفاع أسعار المستهلك.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بلوغ التضخم الغذائي في تركيا 93.9 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.

وجاءت ليتوانيا في المرتبة الثانية، حيث تعد ليتوانيا من بين أعلى دول الاتحاد الأوروبي في معدلات التضخم وتتصدر الاتحاد الأوروبي في التضخم الغذائي التي بلغت 28.5 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز.

وجاءت ثلاث دول بأمريكا اللاتينية ضمن المراتب الخمسة الأعلى ألا وهي كولومبيا وتشيلي والمكسيك، حيث بلغت معدلات التضخم الغذائي 23.6 في المئة في كولومبيا و18.5 في المئة في تشيلي و13.6 في المئة في المكسيك.

وتعكس بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلوغ متوسط معدلات التضخم الغذائي في الاتحاد الأوروبي 11.6 في المئة وتجاوز ألمانيا هذه النسبة بواقع 11.9 في المئة.

هذا وسجلت سويسرا وإسرائيل أقل معدلات تضخم غذائي خلال شهر يوليو/ تموز بوقع 1.9 في المئة و3.8 في المئة على التوالي.