أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قرر العودة للظهور من جديد عبر موقع اليوتيوب، لكن هذه المرة عبر قناة ابنته ميلا بكر.

أوزجا بكر زوجة سادات بكر أعلنت عن إطلاق ابنتها قناة على اليوتيوب، وذكرت أن ابنتهما ميلا بكر ستستضيف أبيها في إحدى الحلقات، فيما لا يزال ما سيعرضه سادات بكر مجهولا.

ونشرت ميلا بكر البالغة 5 سنوات أول فيديو لها على القناة تحت عنوان “الرسم مع ميلا”.

وكان سادت بكر المقيم في الإمارات، قد أثار جدلا واسعا بالرأي العام التركي خلال العام الماضي، بعد نشره مقاطع فيديو يهاجم فيها مسؤولين حاليين وسابقين، عبر يوتيوب.

زعيم المافيا سادات بكر، توقف عن نشر مقاطع فيديو، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات، التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكانت الحكومة التركية، خاطبت القضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.

وتوقف ظهور بكر منذ أن توعد الرئيس أردوغان بتخصيص حلقة كاملة حوله، ولجأ إلى نشر تغريدات عبر حسابه على تويتر فترة ثم توقف، ثم بدأ ينشر عر حساب مستعار على تويتر.