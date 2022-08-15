أنقرة (زمان التركية) – ينافس سعر كيلو البامية المجففة في ولاية كوجالي التركية سعر جرام الذهب، حيث يتراوح سعر كيلوجرام البامية المجففة بين 800 و1000 ليرة.

وتحظى الباميا المجففة، التي يتم حصادها في موسمها وتجفيفها، بإقبال كبير من الأتراك.

ويبلغ سعر البامية الطازجة 40 ليرة غير أنه يرتفع إلى 1000 ليرة بعد تجفيفها.

وفي هذا الإطار يوضح أحد بائعي البامية المجففة ويدعى أمين اوزجان أن الأسعار ترتفع مع تقلص المحصول.

أضاف قائلا: “لدينا محصول العام الماضي لهذا نطرح البامية الجافة للزبائن بسعر 800-1000 ليرة. ونتوقع أن يبلغ سعر محصول الموسم الجديد 1000 ليرة. هذا الأمر سيتضح بمرور الوقت. تحديد السعر مرتبط بوضع المحصول والعرض والطلب، عندما يتراجع المحصول فإن الأسعار ترتفع بشكل طبيعي”.

هذا وأفاد أوزجان أن المواطنين يتناولون البامية الجافة لعلاج آلام الركبة وفقدان السوائل في الركبتين، مشيرا إقبال الأتراك على أكل البامية مع اللحم بسبب فوائدها.