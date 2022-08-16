أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء الألماني حكمًا بالسجن عام و9 أشهر بحق شخص من أصول تركية يدعى علي د.، بتهمة جمع معلومات عن أتراك ينتمون لحركة الخدمة في ألمانيا، لصالح الاستخبارات التركية.

وتبين أن شريك علي في هذه العملية سيخضع للمحاكمة أيضا، أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، استنادا على التهم عينها الموجهة إلى على.

جدير بالذكر أنه سبق وأن أخلت المحكمة سراح علي مع إخضاعه للرقابة القضائية.

وكانت قوات الأمن الألمانية شنت حملة أمنية موسعة على أحد الفنادق في مقاطعة دوسلدورف في سبتمبر/ أيلول من عام 2021 ،أسفرت عن اعتقال علي البالغ من العمر 41 عاما.

واعترف علي بجمعه معلومات عن أعضاء حركة الخدمة وتنظيم العمال الكردستاني منذ عام 2018 وإرسالها إلى الاستخبارات التركية.

وزعم أن الشخص المتهم والحامل للجنسية الألمانية، اتفق مع علي لجمع مزيد من المعلومات في أغسطس من عام 2021.

وعقب فترة قصيرة من الاتفاق حصل المتهم على العديد من المعلومات وأسماء العديد من أشخاص.

وفي ختام شهر يوليو/ تموز شهدت النمسا أيضا اعتقال ثلاثة أتراك يشتبه في تورطهم بأعمال تجسس.

وخلال مداهمة منازل المشتبه بهم صادرت قوات الأمن العديد من الهواتف المحمولة وناقل البيانات والأسلحة.