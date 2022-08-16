أنقرة (زمان التركية) – كذب البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، ألباي أنتمان، ما أعلنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن تطبيق تخفيضات على السلع الزراعية.

كان الرئيس أردوغان، قد أعلن أنه أصدر تعليمات لتعاونيات الائتمان الزراعي، بعمل تخفيضات على المنتجات الغذائية الأساسية.

أنتمان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في ولاية مرسين، كذب الرئيس أردوغان، كؤكدًا أنه لا توجد أي خصومات أو تخفيضات مطبقة بل أن الأسعار في تعاونيات الائتمان الزراعي أغلى من الأسواق الأخرى.

وطالب أنتمان عبر تدوينة على تويتر، الرئيس التركي بالإلتزام بوعده بخصوص عمل تخفيضات على المنتجات الأساسية، و”التوقف عن خداع الجمهور”.

كما شارك أنتمان أسعار المنتجات المباعة في تعاونيات الائتمان الزراعي على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تركيا تصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في معدلات التضخم الغذائي، والتي بلغت تسعة أضعاف متوسطها في دول الاتحاد الأوروبي. جاءت تركيا ضمن الدول العشرة الأولى عالميا في ارتفاع أسعار المستهلك، حيث بلغ التضخم الغذائي في تركيا 93.9 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.