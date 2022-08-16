أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 40 شابا في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية، من بينهم أعضاء بمجلس الشباب في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على خلفية، بلاغات.

وزعمت ثلاث البلاغات أن هؤلاء الشباب يستعدون لشن هجوم إرهابي، وأن منازلهم تحتوي على مواد متفجرة.

وجاء في احد البلاغات أن هؤلاء الشباب سيثيرون فوضى بمدينة دياربكر وسيلقون الزجاجات الحارقة على السيارات.

وأثناء عمليات تفتيش منازل الشباب المعتقلين في السبت الماضي، لم يتم يعثر على أية مواد متفجرة.

وعلى خلفية البلاغات اعتقلت قوات الأمن 40 شابا وتم اقتيادهم إلى مديرية أمن دياربكر، ولم يتم الحصول على إفادات المعتقلين حتى الآن.

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