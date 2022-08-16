أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، ثلاث معلمين أتراك، بعد أن رحلتهم اليونان إلى بلادهم.

هافا تشاكيرشوبان وأوميت أشيك وشيماء أشيك، حاولوا الفرار من تركيا بشكل غير قانوني عبر نهر ميريتش إلى اليونان، ولكن اليونان قامت بإعادتهم إلى تركيا.

وعلى الفور تم اعتقال المعلمين الثلاثة معلمين في ولاية أدرنة التركية، وتمت إدانتهم بسبب محاولتهم العبور إلى اليونان عبر نهر ميريتش.

وطالب كريم دومان محامي المتهمين، بالإفراج عن الأم لأن لديها طفل يبلغ 6 سنوات.

وكان المعلمين يحاولون الفرار من الملاحات الأمنية في تركيا بعد اتهامهم بالانضمام إلى حركة الخدمة، وتم الإفراج عنهم على ذمة عدد من القضايا منها إيداع الأموال في بنك آسيا واستخدام تطبيق بيلوك.