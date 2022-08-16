أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلك للسلع الزراعية إلى 157 في المئة على الصعيد السنوي، وبنحو 5 في المئة على الصعيد الشهري خلال شهر يوليو/ تموز، وفق هيئة الإحصاء التركية,

وخلال شهر يوليو/ تموز ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للسلع الزراعية بنحو 5 في المئة عن الشهر السابق وبنحو 108.78 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 157.89 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 79.39 في المئة مقارنة بمتوسط الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

وعلى صعيد القطاعات ومقارنة بالشهر السابق تراجعت منتجات الخدمات والخدمات التابعة بنحو 2.66 في المئة، بينما ارتفعت منتجات الزراعة والصيد والخدمات التابعة بنحو 4.78 في المئة والأسماك والمنتجات السمكية الأخرى بنحو 25.09 في المئة.

وعلى صعيد الفئات الأساسية ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت المنتجات العشبية المعمرة بنحو 1.02 في المئة والمنتجات العشبية السنوية بنحو 4.94 في المئة والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنحو 7.29 في المئة.

وفيما يخص الفئات الفرعية التي سجلت زيادة سنوية منخفضة تصدرت الماعز وحليبها غير المعالج والصوف القائمة بزيادة بلغت 74.57 في المئة تلتها حيوانات المزرعة الأخرى والمنتجات الحيوانية بنحو 75.65 في المئة.

وفيما يخص الفئات الفرعية التي سجلت زيادة سنوية مرتفعة تصدرت النباتات الليفية بزيادة بلغت 256.06 في المئة تلتها الحبوب والحبوب الزيتية والبقوليات بزيادة بلغت 201.62 في المئة.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية في تركيا بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية ومشكلات الشحن التي تعطلت بفعل جائحة كورونا.