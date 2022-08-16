أنقرة (زمان التركية) – زاد إجمالي قيمة فوائد ودائع الليرة المؤمنة بالعملة الأجنبية، خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.

ووفق النظام الجديد يحصل المودعين بالليرة على فوائد مرتفعة ويحصلون على الفارق بين قيمة الليرة والدولار، يوم الإيداع والسحب، بحيث لا يتأثرون بتراجع قيمة الليرة.

وخلال خمسة أشهر تجاوزت تكلفة فوائد الودائع بالليرة التي أطلقتها الحكومة التركية في محاولة لدفع المواطنين إلى الادخار بالليرة، حاجز 60 مليار ليرة مع استثناء المخصصات التي سيتولى البنك المركزي سدادها للحسابات التي انتقلت من النقد الأجنبي إلى الليرة.

وتشير إحصاءات الموازنة المركزية لشهر يوليو/ تموز المنصرم إلى بلوغ إجمالي المخصصات التي سيتم سدادها لأصحاب ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات الصرف من الموازنة المركزية لتفادي الفارق في سعر الصرف مع استثناء المخصصات التي سيتولى البنك المركزي سدادها للحسابات التي انتقلت من النقد الأجنبي إلى الليرة نحو 23.4 مليار ليرة.

وبهذا تصل التكلفة الإجمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى نحو 60.6 مليار ليرة.

واعتبارا من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري ارتفع إجمالي الودائع المؤمنة ضد تقلبات الصرف إلى 1.17 ترليون ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت الودائع المصرفية من فئة الليرة بنحو 1.58 في المئة لتسجل 3 ترليون و268 مليار و200 ألف ليرة، بينما ارتفعت الودائع المصرفية من النقد الأجنبي بنحو 1.98 في المئة لتسجل 4 ترليون و920 مليون و450 ألف ليرة.

وبلغ إجمالي الودائع الأجنبية بالبنوك خلال الأسبوع الماضي نحو 249 مليار و395 مليون دولار من بينهم 216 مليار و859 مليون دولار في حسابات الأتراك المقيمين بالخارج.

وبالنظر إلى التغييرات بالودائع الأجنبية للمقيمين داخل تركيا فإنه اعتبارا من الخامس من أغسطس الجاري ارتفعت الودائع بنحو 3 مليار و767 مليون دولار.