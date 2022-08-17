تل أبيب (زمان التركية)ــ أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، أنها قررت استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء واتفقا على إعادة سفيريهما والقناصل، وبالتالي استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وقال لابيد في بيان إن “إعادة العلاقات مع تركيا رصيد مهم لاستقرار المنطقة وله أهمية اقتصادية كبيرة لمواطني إسرائيل. أضاف “سنواصل العمل وتعزيز مكانة اسرائيل الدولية في العالم.”

كما رحب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ، واصفا إياها بـ “التطور المهم”.

سحبت كل من أنقرة وتل أبيب سفيريهما بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 ، بعد أكثر من عقد من التوترات السياسية، بما في ذلك حادث مافي مرمرة عام 2010 الذي قتل فيه تسعة أشخاص على يد الإسرائيليين. جندي على متن سفينة تركية تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومع ذلك، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى، احتفظت إسرائيل بالعديد من وسائل الاتصال عبر القنوات الخلفية مع أنقرة، التي كانت في السابق حليفًا إقليميًا وثيقًا ، وأبلغ أردوغان القادة الإسرائيليين أن علاقة بلاده مع تل أبيب “حيوية لاستقرار” منطقتنا “وأنه” يجب علينا جميعًا العمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط “.

يأتي ذلك بعد أن زار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تل أبيب في مايو، تلتها زيارة إلى أنقرة قام بها رئيس الوزراء يائير لابيد في يونيو، شكر خلالها تركيا على “إحباط محاولات إرهابية إيرانية” تستهدف الإسرائيليين على أراضيها، مما يسلط الضوء على التحسن السريع في العلاقات.