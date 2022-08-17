أنقرة (زمان التركية) – صرح مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني في روسيا ديمتري شوڨاييف، أن تركيا وقعت اتفاقية للحصول على الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الاس 400.

التصريحات الواردة من روسيا تشير إلى أن تركيا وقعت اتفاقية تنص على إتمام عملية إنتاج محلي جزئية للمنظومة الصاروخية داخل تركيا.

وفي حديثه مع موقع Haber 7 ذكر مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن الأمر لا يشكل تطورًا جديد وفقا للاتفاق الموقع مسبقا.

جدير بالذكر أن تركيا تتفاوض حاليا بشأن الحصول على مقاتلات الاف 16 الأمريكية وتحديثها، غير أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية.

وهناك قلق من أن تؤدي التصريحات الروسية لتقليل فرص حصول تركيا على مقاتلات الاف 16 من الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أقصت تركيا من برنامج مقاتلات الاف 35 على خلفية شرائها المنظومة الدفاعية الروسية.