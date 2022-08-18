بقلم هيثم السحماوي

جريمة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان

انواع جريمة الاتجار بالبشر

دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر..

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تشكل اعتداء على أحد حقوقه الأساسية التي يُخلق متمتعا بها منذ اللحظة الأولي لوجوده في هذه الحياة (وهو حق الحرية ).. فالإنسان مخلوق حرا غير مستعبد من احدا أيا ما كان..وهذه الجريمة تمثل إحياء لأحد صور الحياة التي كانت منتشرة في عصور الظلام التي عانت منها البشرية حينما كان الأنسان سلعة يباع ويُشتري عن طريق الرق أو العبودية،ولقد كانت من أحد مظاهر تحضر الأنسان الحديث وأهم الانتصارات لحقوق الإنسان إلغاء هذا السلوك الغير أنساني وتجريمه بكافة اشكاله وعلى كل الاصعده سواء الصعيد الدولي او الاقليمي او المحلي..

وقد أضحت هذه الجريمة أكبر تجارة غير شرعية في العالم بحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات حيث تدر هذه الجريمة دخل يبلغ 33 مليار دولار سنويا، مقارنة بذلك الدخل الذي تدره تجارة الأسلحة والمخدرات، ويقع كل عام آلاف الاشخاص ضحايا في أيدي المهربين في بلادهم وفي الخارج ، وتمثل النساء ثلثي الضحايا، حيث أن هناك 2.4 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر.. وقدرت منظمة العمل الدولية (LLo ) أرباح استغلال النساء والاطفال سنويا بنسبة تقدر ب 28 مليار دولار سنويا ، فيما قدرت ارباح العمالة الاجبارية بنسبة 32 مليار دولار سنويا ، كان ذلك في تقرير لها عام 2009 في تقرير يحمل عنوان (ثمن الإكراه ) كما أوضحت المنظمة أن نسبة تقدر ب 98% من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والفتيات ،ونسبة حوالي 3 ملايين إنسان يتم الاتجار بهم سنويا من بينهم 1.2مليون طفل ، وينقل ما بين 45 الف الى 50 الف سنويا الى الولايات المتحدة الأمريكية..

وللأمم المتحدة أدوار كبيرة في مجال مكافحة ومحاربة هذه الجريمة سواء عن طريق أجهزتها الرئيسية،أوالوكالات المتخصصة التابعة لها ، أو دعمها وحثها للمنظمات والجهات الاخري سواء الدولية او الاقليمية على أن تقوم بنفس الدور في التصدي لهذه الجريمة ومكافحتها ..

فابالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة فأنها اولت اهتماما كبيرا بمكافحة هذه الجريمة عن طريق عقد العديد من الاتفاقيات التي تتصدى لهذه الجريمة سواء بشكل مباشر او من خلال كونها إحدى مظاهر الإجرام المنظم ، ومن امثلة هذه الاتفاقيات الاتي :

حظرت اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة أعمال الاستغلال والاسترقاق التي تدخل في مفهوم الاتجار بالبشر ، وقد تضمن تجريم الصور التالية :(الاشتراك في جماعة أو سلوك إجرامي _ الفساد _ الرشوة_ غسل الأموال وعرقلة سير العدالة )

اتفاقية منع الاستغلال ضد المرأة الصادرة عام 1979

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال ودعارتهم والصور الخليعة لعام 2000

وغير ذلك من قرارات وتوصيات أخرى أصدرتها الجمعية العامة لمناهضة ومكافحة هذه الجريمة ..

وهناك جهودا كبيرة ايضا قام بها كلا من( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان )في مكافحة هذه الجريمة .

ومن اهم الاجهزة الاخرى التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل على مكافحة هذه الجريمة ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الذي يقع مقره الرئيسي في فيينا .

وهذا الجهاز له دور كبير في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها ضمن الجرائم عبر الوطنية التي تدخل ضمن استراتيجيته لمكافحتها ، ويقوم هذا الجهاز بجهود كبيرة ومتعددة لمحاربة هذه الجريمة ، منها مساعدة الدول في تشريع قوانين وتشريعات لمكافحتها ، ومن جهة أخرى تقديم لها يد العون في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر …

والحقيقة أن هذا الجهاز استطاع وضع قانون نموذجي لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة تشريعاتها الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وهذا القانون يمتلك ميزة التكيف مع احتياجات كل دولة بصرف النظر عن تقاليدها الوطنية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية ..

وبالإضافة لكل هذه الجهود هناك جهود أخرى تقوم بها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في مجالات مكافحة هذه الجريمة ، ومن اهم هذه الوكالات المتخصصة ( منظمة الهجرة الدولية _ منظمة العمل الدولية _ اليونسيف ) فتقوم هذه الاجهزة بمحاربة الاتجار بالبشر كلا في مجال عمله ..

والحقيقة على الرغم من أن كل هذه الجهود من الأمم المتحدة جهودا كبيرة وأثرت في الحد من هذه الجريمة والتوعية بخطورتها وتقديم العون للدول لمكافحتها ، وتعويض الضحايا ، ولكن _ وكما يقول الاديب صلاح عبد الصبور والمشكلة فيما بعد ولكن- أنه لما كانت هذه الجريمة تمثل اعتداء صارخا وانتهاكا كبيرا لحقوق الأنسان وجب توفير مزيد من الجهود والدعم والحزم في مكافحة هذه الجريمة على كل الاصعده بمختلف الطرق والسبل …