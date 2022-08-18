أنقرة (زمان التركية) – بات التركي بكر أجار، البالغ من العمر 27 عاما، أول مواطن من أصل أرمني يشغل منصبا رسميا في تاريخ تركيا.

تم تعيين أجار رئيسًا لبلدة بابداغ التابعة لمدينة دنيزلي بعدما نجح في اجتياز اختبار الوظيف العام الماضي وتفوقه في مقابلة التوظيف.

ولد أجار في عام 1995 بمدينة إسطنبول وفي عام 2020 تخرج من كلية الحقوق بجامعة بيلجي، ولاحقا خضع لاختبارات الدورة 110 لتعيين المحافظين.

وحصد المرتبة 72 من بين 13 ألف و374 شخص في الاختبارات التي عقدت في شهر يوليو/ تموز من عام 2021 بمدينة أنقرة.

مؤخرًا، تم استدعاء 375 لإجراء المقابلات لينضم أجار من جديدة إلى قائمة من اجتازوا مقابلات التعيين بنجاح.

يأتي ذلك بينما يشكو الأرمن من تعرضهم للاضطهاد في تركيا.