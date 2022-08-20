أنقرة (زمان التركية) – برر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التحول في العلاقات مع إسرائيل وسوريا، وأكد ضرورة الاتقاء بمستوى العلاقات مع مصر.

أثناء رحلة عودته من زيارة إلى أوكرانيا، قال أردوغان للصحفيين، إنه لا يمكن قطع الحوار السياسي أو الدبلوماسية بين الدول أبدا، وأن مثل هذا لابد منه دائما وفي أي وقت.

أضاف قائلا: “بل أن هناك مثل يقول لا تقطع الروابط حتى وإن كان بخيط، فيوم ما سيلزمك. والآن على سبيل المثال نحن نواصل العلاقات مع مصر على صعيد الوزراء. لا يمكن استمرار توقف العلاقات. لا يمكننا تعطيل الدبلوماسية كليا”.

وأضاف أردوغان أن العودة للعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل كان ضرورة سياسية، قائلا: “لا استياء في السياسة. ستكون دائما في سلام وستقتنص إمكانية اللقاء في أي وقت.

وقال أردوغان إن العلاقات مع مصر ليست بالمستوى المرغوب، ولفت إلى أنه: “سنواصل العلاقات على صعيد الوزراء من ثم نأمل أن نتخذ نرتقي بهذه الخطوة إلى مستويات عليا، لأن الشعب المصري شعب شقيق لنا”.