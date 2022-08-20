أنقرة (زمان التركية) – أفلست 1662 شركة في تركيا خلال شهر يوليو/ تموز، وفق بيانات اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية.

ارتفع بهذا عدد الشركات المغلقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 12 ألف شركة.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ارتفع عدد الشركات المغلقة خلال شهر يوليو/ تموز هذا العام بنحو 53.7 في المئة، وارتفع عدد الشركات التجارية لأشخاص حقيقيين المغلقة هذا العام بنحو 4.8 في المئة.

ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي سجلت الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنحو 78.6 في المئة في عدد الشركات المغلقة، و71.1 في المئة في عدد التعاونيات المغلقة، و5.5 في المئة في عدد الشركات التجارية لأشخاص حقيقيين التي أغلقت أبوابها.

وعلى صعيد الشركات الجديدة تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في يوليو/ تموز هذا العام بنحو 37.7 مقارنة بالشهر السابق.