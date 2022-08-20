أنقرة (زمان التركية) – يسعى نادي غلطة سراي التركي لإتمام صفقة انتقال جديد من العيار الثقيل بعدما نجح في ضم عدد من النجوم العالميين، مثل دريس ميرتنز ولوكاس توريرا وسفيروفيتش.

وأثيرت مزاعم حول عزم النادي التركي ضم نجم ريال مدريد البلجيكي إدين هازارد.

وتشير الصحافة المحلية إلى عدم سعي النادي الإسباني للتخلي عن اللاعب البلجيكي بسعر منخفض، وأن النادي الإسباني منفتح على جميع العروض الواردة للاعب البلجيكي الذي غاب عن تشكيلة انشيلوتي.

يطالب النادي الإسباني بمبلغ 40 مليون يورو على الأقل لاتمام صفقة انتقال هازارد، مما يشكل أكبر عقبة أمام النادي التركي.

جدير بالذكر أن هازارد انضم إلى صفوف النادي الإسباني في عام 2019 مقابل 115 ميلون يورو، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.