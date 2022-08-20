أنقرة (زمان التركية) – يلجأ عدد من الفنانين الأتراك مؤخرا إلى الولايات المتحدة، لمواصلة مسيرتهم الفنية هناك.

وعقب إعلان الممثل أردم باش خلال الأيام الماضية انتقاله إلى الولايات المتحدة، صرحت الممثلة ملتم جومبول، أيضا أنها ستواصل مسيرتها الفنية بالولايات المتحدة.

جومبول، اكتسبت شهرتها عبر مسلسل حكاية ثعبان.

وظهرت جومبول برفقة أصدقائها في أحد الأماكن بمنطقة جيهانجير بمدينة إسطنبول، وخلال إجابتها عن سؤال أحد الصحفيين عن مخططاتها في ظل غيابها عن الساحة، أفادت جومبول أنها تستعد للانتقال إلى الولايات المتحدة، مفيدة أنها تقيم بمدينة نيويورك الأمريكية منذ فترة طويلة وأنها فازت بعضوية أبدية في ستوديو الممثلين (The Actors Studio).

وأضافت جومبول أنها ستواصل المكوث لفترة إضافية في مدينة نيويورك، حيث ستواصل مسيرتها هناك مشددة على حبها لتركيا رغم عملها بالولايات المتحدة.