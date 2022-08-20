أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الثقافة والسياحة التركي السابق، أرطغرل جوناي، على التحول في موقف حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشأن سوريا.

طرحت حكومة حزب العدالة والتنمية مؤخرا رسائل معتدلة بشأن نظام الرئيس بشار الأسد.

وخلال تغريدة على تويتر، أفاد جوناي أنه نصح أردوغان في نهاية عام 2011 بعدم التورط في سوريا، لكم الرئيس لم يستمع له.

الوزير السابق قال: “أبلغته أن تغيير نظام حكم دولة بضغط خارجي أمر ظالم وغير ممكن، ونصحته بعدم التورط في سوريا، فأخبرني أن الأمر لن يستغرق 6 أشهر. للأسف تجاوز الأمر 10 سنوات و6 أشهر. ويعمل حاليا على إصلاح الوضع”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي السابق، أحمد داود أوغلو، كان قد ذكر أن “الوضع المؤلم في سوريا لن يدوم طويلا” وذلك خلال تصريحات ببرنامج تلفزيوني في أغسطس من عام 2012.

وذكر داود أوغلو آنذاك أنه ينبغي إيضاح أن هذا الوضع لن يدوم لسنوات بل لأشهر أو أسابيع.

وفي تصريحاته بالأمس على قناة تلفزيونية أفاد وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تتوقع أن يدم الوضع في سوريا كل هذه المدة.

ومؤخرا دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى تسوية سياسية بين النظام والمعارضة.

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