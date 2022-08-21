أنقرة (زمان التركية) – هاجمت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، برفين بولدان، إصرار حكومة حزب العدالة والتنمية على معاداة الأكراد في الداخل والخارج.

تصريحات بولدان جاءت خلال زيارتها لوسط مدينة هكاري التركية، ولقائها مع التجار هناك.

وفي تقييمها للمفاوضات التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية في حلف شمال الأطلسي، لحشد العداء الغربي للأكراد، أوضحت بولدان، أن حزب العدالة والتنمية يحاول الآن إيجاد مؤيدين في أروقة الناتو، وفي دمشق، وفي طهران من أجل الفوز في الانتخابات. ويعتقد أردوغان أن صناديق الاقتراع ستقام في ممرات الناتو وفي طهران ودمشق.

استغلت تركيا مفاوضات عضوية فنلندا والسويد، للاشتراط على حكومة البلدين، الإعلان عن تضامنهم مع تركيا في محاربة الأكراد بالمثلث الحدودي بين العراق وسوريا وإيران، وعدم توفير الحماية لهم، مقابل دعم انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

أضافت بولدان: “ستقام صناديق الاقتراع في تركيا وسيدلي الشعب التركي بأصواته. العداء للأكراد والنساء وحزب الشعوب الديمقراطي سيجعلك تخسر بالتأكيد. لأنك لن تكون قادرًا على منع الشعب التركي من أن يكون له رأي في المستقبل”.

وأكدت بولدان أن حزب الشعوب الديمقراطي سيكون له رأي في تركيا، وسيشارك بالتأكيد في الانتخابات، فلا شك في أن حزب الشعوب الديمقراطي هو مفتاح كل المشاكل.

وتابعت بولدان: “بدون حزب الشعوب الديمقراطي لن يتمكن أحد من إقامة توازن في الدولة ولن يتمكن أحد من حل أي مشكلة بدون الشعوب الديمقراطي. بالتأكيد سنحقق العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية في هذا البلد. لم تترك حكومة حزب العدالة والتنمية ذرة من الديمقراطية أو السلام أو حقوق الإنسان أو العدالة في هذا البلد. شعبنا سيعطيهم بالتأكيد الدرس الضروري في الانتخابات”.