أنقرة (زمان التركية) – توقعت “جولدمان ساكس” وهي مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وصول التضخم في تركيا إلى ذروته ليصل إلى 90%.

التضخم النقدي في تركيا على أساس سنوي سجل نحو 80 بالمئة.

بعد قرار خفض سعر الفائدة إلى 13 بالمئة، قامت البنوك الاستثمارية أيضًا بتحديث توقعات التضخم الخاصة بها.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لذروة التضخم إلى 90 بالمئة بعد القرار. من ناحية أخرى، لم يتنبأ بنك جيه بي مورجان بالتضخم لأنه يعتقد أن الصلة بين الفائدة والتضخم قد اختفت.

وكانت جولدمان ساكس، صرحت في يونيو، أن التضخم سينخفض ​​إلى 60 في المائة بحلول نهاية العام.

وفي توقعاته لشهر أبريل، صرح بنك جيه بي مورجان أيضًا أن التضخم سوف يتراوح بين 65 و 70 في المائة حتى وقت قريب جدًا من نهاية العام.

ووفقًا لتقرير لهيئة الإحصاء التركية لهذا الشهر، ارتفع التضخم السنوي إلى 79.6٪، فيما قالت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، التي شكلها أكاديميون مستقلون، بحساب معدل التضخم لشهر يوليو بنسبة 176 بالمائة.