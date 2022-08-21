أنقرة (زمان التركية) – قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قاراسماعيل أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يحكم تركيا فقط بل العالم كله.

قاراسماعيل أوغلو قال خلال زيارته أمانة حزب العدالة والتنمية في إسكي شهير وألقى كلمة أمام أعضاء الحزب.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، قال قاراسماعيل أوغلو: “انظروا. إن أردوغان هو تجسيد لمعنى الزعيم العالمي. رئيسنا هو الزعيم الوحيد الذي لديه- لقاءات فردية مع جميع الجهات الفاعلة في الحرب لضمان السلام العالمي”.

وتمنى قاراسماعيل أوغلو “أن يمنح الله أردوغان صحة جيدة وعمرًا طويلاً”، معتبرا أن “أردوغان لا يحكم تركيا، بل يحكم العالم بأسره”.

وأكد قاراسماعيل أوغل أنه فخور بالرئيس أردوغان، وأنه حقق فرصة عظيمة لتركيا وما تم إنجازه لها في هذه السنوات العشرين تحت قيادة أردوغان.

وتابع الوزير: “اليوم إذا كانت هناك أزمة في مكان ما في العالم، فإن آراء رئيسنا وتركيا تؤخذ بعين الاعتبار من الدرجة الأولى. آمل أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن بفضل رئيسنا”.