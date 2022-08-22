أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت صادرات النفط الروسية إلى تركيا مقارنة بالعام السابق.

وتشير تقارير شركة Refiniv، التي تقدم خدمات التمويل العالمية ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية، إلى ارتفاع واردات تركيا من النفط الروسي من 98 ألف برميل إلى 200 ألف برميل هذا العام مقارنة بالعام السابق ما يعكس زيادة بأكثر من الضعف في صادرات النفط الروسي لتركيا.

وتمتنع تركيا عن المشاركة في العقوبات المفروضة على موسكو، في الوقت الذي تفرض فيه الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي مطلع الشهر الجاري اجتمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وأن تدفع تركيا جزء من وارداتها من الغاز الروسي بالروبل.

وتعمل مصافي النفط المهمة في تركيا بالنفط الذي توفره روسيا من مناطق أورال وسيبيريا.

وتعكس بيانات شركة Refiniv تراجعا في حجم النفط الذي تحصل عليه تركيا من العراق وغرب أفريقيا والبحر الشمالي.

ويمتنع مسؤولو وزارة الطاقة ومصافي النفط عن الرد على أسئلة وكالة رويترز للأنباء بشأن بياناتها.

جدير بالذكر أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي والنفط إلى الدول الأوروبية تراجعت بنسبة كبيرة.

هذا وشهد العام الجاري ارتفاعا أيضا في صادرات روسيا من النفط إلى الهند والصين.