أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية أن الأتراك يقودون أقدم السيارات في دول أوروبا.

وفق تقرير مكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) عن عمر السيارات في حركة المرور، كانت تركيا الدولة التي بها أقل عدد من المركبات للفرد بين الدول الأوروبية في عام 2021. في تركيا، يمتلك 164 شخصًا سيارة فقط من بين كل ألف شخص.

وبحسب التقرير، فإن تركيا، حيث تزداد صعوبة شراء سيارة مع مرور الأيام، هي من بين البلدان التي بها أكبر عدد من السيارات القديمة التي يبلغ عمرها 20 عامًا وأكثر في أوروبا.

تشير البيانات، إلى أن هناك 3 ملايين و600 ألف و261 سيارة تتراوح فترات استخدامها بين 20 وما فوق في تركيا، فيما يبلغ عدد السيارات المستخدمة لأقل من عامين في تركيا 857 ألفاً و 589 سيارة.

ووفقًا للتقرير، من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كان مواطنو الدول التي حصلت على أحدث السيارات بما يتناسب مع عدد السكان هي لوكسمبورغ.

وفي لوكسمبورغ، الدولة ذات الحد الأدنى للأجور الأعلى في أوروبا، 22 بالمائة من جميع سيارات الركاب تقل فترة استخدامها عن سنتين.

لوكسمبورغ لا تتصدر سيارات الركاب التي يقل عمرها عن عامين فحسب، بل تحتل أيضًا المرتبة الأولى في سيارات الركاب التي يتراوح عمرها بين عامين وخمسة أعوام. تتراوح فترة استخدام 28 بالمائة من المركبات في البلاد بين 2 و 5 سنوات.