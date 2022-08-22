أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول إجراء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام القادمة.

وأفاد مسؤول دبلوماسي روسي في حديثه مع وكالة الأنباء الروسية RIA أنه من المخطط إجراء الاتصال الهاتفي خلال الأسبوع الجاري، وأن يتضمن الاتصال الهاتفي بحث مسار الحرب الروسية في أوكرانيا وأحدث التطورات بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأضاف المسؤول الروسي أن تركيا تواصل لعب دور الوساطة الصادقة في هذا الصراع باعتبارها الدولة الوحيدة التي يثق بها الطرفان.

ماذا حدث؟

شهدت الأيام الماضية اجتماع أردوغان مع كل من نظيره الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة، في مدينة لفيف الواقعة بغرب أوكرانيا.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اللقاء الثلاثي دعا أردوغان الأطراف إلى خفض التوترات في المنطقة مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لحل الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأعرب أردوغان عن مخاوفه بشأن المواجهات المتواصلة في محيط محطة الطاقة النووية قائلا: “لا نريد تشرنوبل جديدة”.