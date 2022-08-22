أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في أوزبكستان يومي 16 و 17 سبتمبر.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية “تسنيم”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا كلاً من أردوغان والأسد لحضور القمة التي ستعقد في سمرقند بأوزبكستان يومي 16 و 17 سبتمبر، وأن الزعيمين يمكنهما عقد اجتماع ثنائي في هذه القمة بعد انقطاع طويل.

وكان الرئيس أردوغان قد أعلن أنه سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وحول التحول في العلاقات مع سوريا، قال الرئيس طيب أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أوكرانيا إن “الحوار السياسي أو الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها أبدًا”.

وأضاف أردوغان: ” يجب اتخاذ خطوات أكثر تقدمًا مع سوريا. أتمنى أن يتم وضع الدستور في سوريا للفترة المقبلة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تأمين ذلك وسيتم اتخاذ خطوات لحل جميع مشاكل الشعب في هذه المرحلة”.

وكانت صحيفة “وطن امروز”، الصادرة في إيران، وضعت صورة الرئيس أردوغان لوضع إكليل من الزهور عليه شعار العلم التركي، تحت عنوان “أردوغان عالق في دمشق”.

يذكر أن علاقة صداقة قديمة جمعت بين الرئيس التركي والسوري. أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء استقبل هو وزوجته أمينة أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، عام 2004 في بودروم لقضاء عطلة.