أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال حضوره حفل تخرج ضباط الصف في أكاديمية الدرك وخفر السواحل، إن تركيا لا تعادي أي دولة، ولا تدير ظهرها لجيرانها، وهدفها هو إقامة منطقة سلام وتعاون من حولها، بدءًا من جيرانها المقربين.

يأتي ذلك في ظل تطورات تظهر رغبة تركيا في التصالح مع سوريا، بعد استعادة أنقرة العلاقات مع تل أبيب، ورغبة أردوغان في المصالحة مع مصر بعد حل الخلافات مع الإمارات والسعودية.

وأضاف الرئيس التركي: “نحن مصممون على تمزيق القيود التي وضعها شخص ما عن وعي في منطقتنا. كشفنا عن دور الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية. تركيا تثير الإعجاب بإنجازاتها. حتى لو كان البعض منا لا يفهم، فإن بعض الناس يقدرون تركيا. لا ننتظر أن يأتي الإرهاب إلى بابنا، بل نحيده من مصدره. لقد وسعنا العمق العملياتي لـ تركيا من سوريا إلى العراق”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تتمتع بموقع جغرافي ذي أهمية إستراتيجية عالية، وأن كل حدث يقع في منطقة كبيرة يؤثر عليها.

وتابع الرئيس: “تركيا هي الدولة التي تشعر بانعكاسات الاضطرابات الداخلية المستمرة في أفغانستان، والصراع في اليمن، والاضطهاد والهجمات في سوريا، وتصاعد التوترات في البلقان، والأزمات في المنطقة الأوسع وكذلك جيرانها. بغض النظر عما يقوله الناس، فإن بلادنا لا تملك رفاهية إدارة ظهرها لهم”