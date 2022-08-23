أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منفصلة عن الواقع.

تصريحات باباجان جاءت تعليقا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: “العالم كله يكافح خطر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. من ناحية أخرى، نجحت تركيا في التغلب على أكثر التهديدات تدميراً، بفضل نموذجها الاقتصادي الخاص” في إشارة إلى السياسة المالية الغير تليدية التي تتبعها تركيا.

قفز التضخم في تركيا مسجلا نحو 80 بالمئة، وعلى الرغم من ذلك خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 13 بالمئة.

قال باباجان عبر تدوينة على تويتر، إن “القصر الرئاسي يعيش في بلاد العجائب، فهو لا يعيش على نفس الكوكب الذي يعيش عليه الأتراك، فهذا القصر لا يتحدث عن مشاكل الكوكب، بل عن عالم مختلف تماما، فهو فقد الاتصال بالواقع”.

كما انتقد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينير أوغلو، تصريحات أردوغان بشأن الاقتصاد، حيث أكد أن الرئيس يتصرف بشكل غير مسؤول على الإطلاق.

وأشار ينير أوغلو إلى أنه حان الوقت لأن يتولى فريق جديد -قيادة البلاد- ليحقق نجاحا مثبتا في الاقتصاد.