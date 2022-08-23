القاهرة (زمان التركية)ــ ينظر القضاء المصري اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية لمحاكمة تشكيل عصابي يضم اجانب في صفوفه، بينهم 6 أتراك أحدهم سياسي تركي بارز، وشخص ألماني الجنسية.

ووجهت السلطات لـ 18 متورطا في القضية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، تهمة جلب المخدرات بكميات كبيرة من خارج البلادوالاتجار فيها، وحيازة أسلحة ثقيلة متعددة.

المتهمين الأتراك هم: Mehemet Aziz Tunturk رسام وشاعر ومالك شركة في مصر وعمره 58 سنة، وZafer Alpaslan مالك مقهى ومالك شركة في مصر وعمره 56 سنة، وAkif Dere تاجر ملابس بتركيا عمره 50 سنة، وFerzende Ata سياسي معارض عمره 58 سنة، وAhmed Ibrahim بالمعاش وعمر 64 سنة، وMehmt Karakurt منجدد وعمره 55 سنة، بجانب Hasan Su مهندس ألماني. وفق صحيفة أخبار اليوم

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قالت غنه بلغتها معلومات عن نشاط متهمين في جلب المواد المخدرة من الخارج والاتجار بها في مصر، وتم كشف القضية بواسطة فريق يضم 12 ضابطا.