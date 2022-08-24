أنقرة (زمان التركية) – اتهمت وزارة الدفاع التركية، اليونان بتعمد إغلاق الرادار لعرقلة مهمة المقاتلات الحربية التركية.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه المضايقات من قبل اليونان كانت محاولة لاستهداف أنشطة الناتو، وأن اليونان لم تتردد في المخاطرة حتى بواجباتها في الناتو من أجل مضايقة تركيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه الرد اللازم على اليونان، وتم إخراج الطائرات اليونانية من المنطقة.

ونقلت وزارة الدفاع القضية إلى حلف الناتو، كما تم استدعاء الملحق العسكري اليوناني للوزارة وإبلاغه الرد على الطائرات اليونانية التي عرّضت مهمة الناتو للخطر.