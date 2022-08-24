أنقرة (زمان التركية) – قرر مجلس الأمن اليوناني، اتخاذ إجراءات لمواجهة الهجرة غير النظامية عبر الحدود مع تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية AMNA أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن اليوناني بقيادة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تقرر توسيع امتداد الحاجز الحديدي بشكل تدريجي على الحدود اليونانية مع تركيا بمنطقة نهر ماريتسا، وتعزيز الدوريات الحدودية بمنطقة نهر ماريتسا أيضا.

وشارك في الاجتماع كل من وزراء الخارجية والدفاع وحماية المواطنين والهجرة واللجوء والشحن وتغير المناخ والحماية المدنية بجانب رئيس الأركان ورئيس وحدة الاستخبارات الوطنية.

جدير بالذكر أن وزير الهجرة واللجوء، نوتيس ميتاراكيس، كان قد ذكر في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي أن الحاجز الحديدي في منطقة ماريتسا الواقعة على حدود تركيا واليونان لنحو 80 كيلومتر إضافية.

وبعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللاجئين في بلاده عام 2020 لاقتحام الحدود اليونانية، أعلنت أثينا في أغسطس من عام 2021 الانتهاء من إقامة حاجز حديدي بامتداد 40 كيلومتر على الحدود البرية بين تركيا واليونان، لمنع الهجرة غير النظامية.