أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، محمد جوزال منصور، أن طلبات تسوية الإفلاس للأنشطة التجارية في تركيا وصلت إلى 25 مليون ملف.

وفق البيانات التي أعلنها البرلماني جوزال منصور، ارتفع عدد طلبات تسوية الإفلاس التي بلغت 22 مليونًا و 571 ألفًا نهاية عام 2021 إلى 24 مليونًا و 77 ألفًا و 828 ملفًا اعتبارًا من الشهر الجاري.

تسوية الإفلاس هو إجراء لحماية الشركات من الإفلاس، ويطلب من المحكمة التجارية الموافقة منع الحجز على ممتلكات الشركة، وإعادة جدولة الديون.

في 225 يومًا منذ الأول من يناير، زاد عدد ملفات تسوية الإفلاس بأكثر من 1.5 مليون. يصل عدد ملفات تسوية الإفلاس اليومية إلى 6700 ملف.

وتحدث مسؤولون في اسطنبول عن زيادة ملفات تسوية الإفلاس. قال حليم توكتانلي، رئيس منطقة أتاكنت في كوتشوك شكمجة: “في الأوقات العادية، يتراوح عدد المستندات التي تصل إلى مكتب رئيس المنطقة بين 200-400 شهريًا. هناك زيادة كبيرة في وثائق تسوية الإفلاس. تصل حوالي 30 ورقة تنفيذية يوميًا”.

وقال أيشن بينغول، رئيس منطقة عمر أفني في بيوغلو: “لقد كنت أعمل كرئيس لهذا الحي لمدة ثلاث فترات. هذا هو الحي الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الكثافة السكانية المنخفضة ومستوى الدخل فوق مستوى معين. من ناحية أخرى، تأتي حوالي 10 وثائق تسوية إفلاس في يوم واحد”.

وصرح أرزو كوشديلي، رئيس منطقة جوزتيبي في بيكوز، أنه تم استلام ما يقرب من 200 وثيقة تسوية إفلاس منذ بداية العام.

سجلت الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنحو 78.6 في المئة في عدد الشركات المغلقة، و71.1 في المئة في عدد التعاونيات المغلقة، و5.5 في المئة في عدد الشركات التجارية لأشخاص حقيقيين التي أغلقت أبوابها.

وعلى صعيد الشركات الجديدة تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في يوليو/ تموز هذا العام بنحو 37.7 مقارنة بالشهر السابق.