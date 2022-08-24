أنقرة (زمان التركية) – كشف الصحفي التركي، تيمور صويقان، خيوط العلاقات المشبوهة التي تجمع مثلث المافيا والقضاء والأمن في تركيا.

صويقان قال في كلمة بمعرض أدرميت الخامس للكتاب، إن القضاء بات يستخدم كسلاح من قبل المافيا لأغراض مشبوهة في تركيا.

صويقان اتهم المدعي العام في إسطنبول داود يلماز، بتكليف منظمات إجرامية لاختطاف المعارضين الإيرانيين من تركيا، مقابل مبالغ ضخمة جدا.

وذكر صويقان أن يلماز يتعاون معه عناصر في الشرطة، حيث أن المافيا تستخدم الشرطة والقضاة والمدّعون العامون.

كما كشف صويقان أن المدعي العام لطفي قاراباق، يتقاضى من المافيا 100 ألف دولار عندما يحكم لصالحهم في قضية مشبوهة و250 ألف دولار لقاء الإفراج عن عناصر بالمافيا.

تابع الكاتب التركي: “في الماضي، كانت المافيا تهددك وتضربك في الخفاء. الآن يمكن للمافيا فتح دعاوى قضائية وتحقيقات”.

وأشار صويقان إلى أن هذه العلاقة المشبوهة، تحدث عنها مسبقا زعيم المافيا سادات بكر، في كتاب “الحائط”.

وأنهى صويقان تصريحاته المدوية بعبارة: “للأسف نواجه مثل هذا الهيكل الملوث والفاسد في بلادنا”.