أنقرة (زمان التركية) – قررت صحيفة لاكروا الفرنسية نشر سلسلة مقالات بشأن الصحفي التركي المعتقل ألتان على مدار 5 أيام، منذ يوم الأحد على أن تختتمها يوم الجمعة القادم.

وخلال المقال الأول أسردت الصحيفة الفرنسية كيفية الزج بألتان في المعتقل، استنادا على اتهامات فارغة وما أعقب الحبس من أحداث.

وتناول المقال الثاني الأحداث التي عايشها ألتان داخل السجن، وكيفية مواصلته الكتابة متجاهلا كل السلبيات على الرغم من الأوضاع الصعبة داخل السجن.

وتضمن المقال عبارات ألتان التي أوضح خلالها أنه يتمنى أن يكتب على مدار الأربعة وعشرين ساعة، وأنه يشعر بأنه مذنب عندما يتوقف عن الكتابة.

من جانبها نشرت ابنة ألتان، سنم ألتان، تغريدة عبر تويتر احتفت خلالها بسلسلة المقالات تلك، قائلة: “كان جدي يخبرني أنه يتوجب على الإنسان أن يكون قادرا على التباهي بعدوه. لم نحظى بهذه الفرصة، لكن يا لهم من محظوظين. صحيفة لاكروا وهى أحد أكبر الصحف الفرنسة ستنشر سلسلة مقالات بشأن أحمد ألتان على مدار خمسة أيام..”.

جدير بالذكر أن ألتان فاز بالعديد من الجوائز الأوروبية البارزة على كتابه التجريبي بعنوان “لن أرى العالم مجددا” الذي كتبه داخل سجن سيليفري الذي يقبع به منذ 5 سنوات، كما فاز ألتان بجائزة فيمينا الأدبية وهى أحد أبرز الجوائز الأدبية العالمية على رواية “السيدة حياة” التي كتبها داخل السجن.

هذا واختارت مجلة الثقافة والفنون الفرنسية (Transfuge) القصة كأفضل رواية أوروبية.